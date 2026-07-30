Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 30 июля 2026Экономика

Названы страны Евросоюза с самой высокой безработицей

Евростат: Странами ЕС с самой высокой безработицей оказались Финляндия и Испания
Кирилл Луцюк

Фото: Aliaksandr Antanovich / Shutterstock / Fotodom

В июне 2026 года уровень безработицы в еврозоне составил 6,3 процента, а в Европейском союзе — шесть процентов. Об этом сообщило Евростат.

Самые высокие значения этого показателя зафиксировали в Финляндии (10,5 процента) и Испании (10,1 процента). Во Франции и Греции безработица достигла 8,2 и 8 процентов соответственно. Наименьшие значения показали Болгария и Кипр — по три процента.

Отмечается, что в 27 странах Евросоюза в июне было 13,317 миллиона нетрудоустроенных человек. Среди молодежи уровень безработицы составил 15,5 процента, среди женщин — 6,1 процента, а среди мужчин — 5,9 процента.

В первом квартале 2026 года лидером в Евросоюзе по темпам роста безработицы оказалась Греция. Второе место по темпам роста показателя поделили Дания и Финляндия.

По прогнозам главы шведско-швейцарского промышленного гиганта Asea Brown Boveri Мортена Вирода, без реформ ЕС вскоре может грозить массовая безработица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России
    Белоусов назвал открывшее возможности для наступления действие российских военных
    Митрополит Иларион оценил риски возобновления его дела в Чехии
    Объяснена причина депрессивного настроения после отпуска
    Назван необходимый размер финансовой подушки
    Задержание собравшихся на стрелку десятков российских подростков показали на видео
    Появились подробности задержания замглавы управления БПЛА-систем Минпромторга России
    С Харламова взыщут автомобильные штрафы
    Туск скоропалительно обвинил Россию в падении ракеты в Польше
    Москву захватят ядовитые пауки-каракурты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok