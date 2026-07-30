Названы страны Евросоюза с самой высокой безработицей

Евростат: Странами ЕС с самой высокой безработицей оказались Финляндия и Испания

В июне 2026 года уровень безработицы в еврозоне составил 6,3 процента, а в Европейском союзе — шесть процентов. Об этом сообщило Евростат.

Самые высокие значения этого показателя зафиксировали в Финляндии (10,5 процента) и Испании (10,1 процента). Во Франции и Греции безработица достигла 8,2 и 8 процентов соответственно. Наименьшие значения показали Болгария и Кипр — по три процента.

Отмечается, что в 27 странах Евросоюза в июне было 13,317 миллиона нетрудоустроенных человек. Среди молодежи уровень безработицы составил 15,5 процента, среди женщин — 6,1 процента, а среди мужчин — 5,9 процента.

В первом квартале 2026 года лидером в Евросоюзе по темпам роста безработицы оказалась Греция. Второе место по темпам роста показателя поделили Дания и Финляндия.

По прогнозам главы шведско-швейцарского промышленного гиганта Asea Brown Boveri Мортена Вирода, без реформ ЕС вскоре может грозить массовая безработица.