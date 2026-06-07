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14:10, 7 июня 2026Экономика

Евросоюзу предрекли массовую безработицу

Глава шведско-швейцарского ABB Вирод: Без реформ Евросоюзу грозит массовая безработица
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: AlexandrMusuc / Shutterstock / Fotodom  

Без реформ Евросоюзу (ЕС) вскоре может грозить массовая безработица. Возможный кризис в ЕС в беседе с Financial Times предрек глава шведско-швейцарского промышленного гиганта Asea Brown Boveri (ABB) Мортен Вирод.

По словам главы ABB, которая является мировым лидером в промышленной автоматизации и электротехники, рост цен на топливо подрывает конкурентоспособность Европы по сравнению с США. Меры по дерегуляции могли бы помочь Брюсселю избежать кризиса. Для этого необходимо устранить избыточное законодательство — меры помогут простимулировать экономический рост.

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Однако, по словам представителя ABB, европейские чиновники не склонны к переменам. «Я надеюсь, что нам не придется увидеть гораздо более серьезный кризис, который приведет к массовой безработице. Это не должно стать необходимым условием, чтобы обрести то самое чувство срочности», — отметил Вирод.

Ранее мир призвали не рассчитывать на скорое завершение энергокризиса. Уточняется, что баланс глобального спроса и предложения нефти не выровняется в оставшуюся часть года.

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