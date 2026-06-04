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19:47, 4 июня 2026Экономика

Мир призвали не рассчитывать на скорое завершение энергокризиса

Генсек ОПЕК Аль-Гайс: Баланс на мировом нефтяном рынке выровняется не раньше 2027 года
Анатолий Акулов (редактор)
Хайтам аль-Гайс

Хайтам аль-Гайс. Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Ожидать скорого завершения мирового энергетического кризиса не стоит, баланс глобального спроса и предложения нефти не выровняется в оставшуюся часть года. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс, его слова приводит «Интерфакс».

На фоне войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива темпы роста мирового спроса на сырье ощутимо замедлились, отметил он. Кризис на Ближнем Востоке также ударил и по глобальному предложению нефти.

Баланс будет найден только по мере восстановления поставок энергоресурсов из охваченного войной региона. В краткосрочной перспективе предпосылок для этого нет, пояснил Аль-Гайс. Глобальное предложение сырья восстановится не раньше следующего года, заключил генсек отраслевой организации.

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Главным условием ослабления глобального энергетического кризиса эксперты называют заключение мирной сделки между Ираном и США. В настоящее время между участниками войны есть ряд принципиальных разногласий по поводу условий прекращения огня на Ближнем Востоке. Вашингтон, в частности, настаивает на уничтожении запасов обогащенного урана в Иране, а руководство ближневосточной страны — на разморозке 24 миллиардов долларов замороженных активов.

Если стороны не придут к какому-либо компромиссу в обозримом будущем, мировой энергорынок может столкнуться с новой фазой кризиса, предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл. С учетом повышенного спроса на топливо в разгар летнего сезона отпусков, пояснил он, нагрузка на и без того нарушенные поставки сырья с Ближнего Востока заметно усилится.

Переломный момент для мировых цен на нефть может наступить в августе, предостерег исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Филипп Хури. Если к этому времени война в Иране продолжится, сырьевые котировки устремятся вверх. При таком раскладе Диггл не исключил подорожания Brent до 180 долларов за баррель. Это сильно ударит как по глобальному спросу на нефть, так и по предложению. В случае реализации такого сценария темпы роста мировой экономики существенно замедлятся, резюмировали в Международном валютном фонде.

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