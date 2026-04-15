Мировой экономике спрогнозировали тяжелые времена

Глава МВФ Георгиева: Рост мирового ВВП может замедлиться до 2 процентов

Затягивание войны в Иране может обернуться рядом негативных последствий для мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова приводит ТАСС.

Одним из главных последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке она назвала стремительный рост цен на энергоносители, включая нефть и сжиженный природный газ. Нарушение судоходства в Ормузском проливе также чревато разгоном стоимости удобрений, что, в свою очередь, может привести к удорожанию продовольствия, пояснила Георгиева.

Эти факторы рискуют привести к замедлению роста мировой экономики на 0,3 процентного пункта — с 3,4 до 3,1 процента. В случае затягивания боевых действий на Ближнем Востоке динамика может просесть до 2 процентов, констатировала глава фонда. «Мы должны готовиться к тяжелым временам», — заключила Георгиева.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs не исключили обновления исторического максимума мировых цен на нефть в случае затягивания войны в Иране. Если Ормузский пролив продолжит оставаться закрытым в среднесрочной перспективе, котировки эталонной североморской марки сырья Brent вплотную приблизятся к 150 долларам за баррель к концу этого года. Стремительное удорожание сырья может охладить глобальный спрос и привести к замедлению деловой активности в мире, сходятся во мнении эксперты.