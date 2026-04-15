19:23, 15 апреля 2026Экономика

Мировой экономике спрогнозировали тяжелые времена

Глава МВФ Георгиева: Рост мирового ВВП может замедлиться до 2 процентов
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Затягивание войны в Иране может обернуться рядом негативных последствий для мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова приводит ТАСС.

Одним из главных последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке она назвала стремительный рост цен на энергоносители, включая нефть и сжиженный природный газ. Нарушение судоходства в Ормузском проливе также чревато разгоном стоимости удобрений, что, в свою очередь, может привести к удорожанию продовольствия, пояснила Георгиева.

Эти факторы рискуют привести к замедлению роста мировой экономики на 0,3 процентного пункта — с 3,4 до 3,1 процента. В случае затягивания боевых действий на Ближнем Востоке динамика может просесть до 2 процентов, констатировала глава фонда. «Мы должны готовиться к тяжелым временам», — заключила Георгиева.

Ранее аналитики американского банка Goldman Sachs не исключили обновления исторического максимума мировых цен на нефть в случае затягивания войны в Иране. Если Ормузский пролив продолжит оставаться закрытым в среднесрочной перспективе, котировки эталонной североморской марки сырья Brent вплотную приблизятся к 150 долларам за баррель к концу этого года. Стремительное удорожание сырья может охладить глобальный спрос и привести к замедлению деловой активности в мире, сходятся во мнении эксперты.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Россиян захотели напоить игристым чаем

    Назван способ продлить жизнь смартфону

    В Кремле отказались называть Орбана союзником России

    Ущерб энергетической инфраструктуре Ближнего Востока оценили

    Похудевшая на 40 килограммов российская актриса сделала пластику груди

    Жильцам дырявого дома предложили скинуться на ремонт

    Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

    Буданов высказался о возвращении украинцев в республику

    Россиян призвали не ждать снижения цен на отдых в Анапе

    Все новости
