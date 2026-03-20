Мировым ценам на нефть спрогнозировали рекордный рост

Goldman Sachs: Цены на нефть могут обновить исторический максимум в 2026 году

В случае затяжных перебоев с поставками ближневосточной нефти из-за войны в Иране котировки эталонной североморской марки Brent могут обновить исторический максимум и подняться выше 147 долларов за баррель. Об этом сообщает CNN со ссылкой на прогноз аналитиков Goldman Sachs (GS, одного из крупнейших в мире инвестбанков).

Действующий максимум, напомнили эксперты, был установлен во время мирового финансового кризиса, в 2008 году. Эта планка рискует не устоять, если Иран продолжить блокировать Ормузский пролив в среднесрочной перспективе, предупредили аналитики.

Высокие цены на нефть, полагают в GS, с большой долей вероятности сохранятся на высоком уровне и в следующем году. При худшем сценарии сырьевые котировки в октябре-декабре 2027-го составят в среднем 111 долларов за баррель. Это произойдет, если поставки нефти через Ормузский пролив будут оставаться на крайне низком уровне на протяжении нескольких месяцев, а объем добычи после возобновления судоходства составит два миллиона баррелей в сутки.

При позитивном развитии событий в ближневосточном регионе (постепенном восстановлении поставок нефти через пролив с апреля) цена Brent может вернуться к докризисному уровню к четвертому кварталу 2026 года и составить около 70 долларов за баррель к тому времени, заключили эксперты.

Ранее аналитики национальной энергокомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредили о риске роста цен на нефть до 180 долларов за баррель к концу апреля, если Ормузский пролив к тому времени останется закрытым для большинства танкеров. В настоящее время котировки Brent держатся в районе 110 долларов за баррель.