Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:49, 20 марта 2026Экономика

Названо условие подорожания нефти до 180 долларов

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

К концу апреля 2026 года биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent может достичь отметки в 180 долларов в случае затяжной блокировки Ираном Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на прогноз аналитиков национальной энергокомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Если в обозримом будущем Иран не откажется от блокировки важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснили аналитики энергогиганта, дефицит нефти на глобальном рынке продолжит усиливаться. Это приведет к росту сырьевых котировок до 138-140 долларов к концу марта.

В случае затягивания кризиса в регионе, добавили эксперты, мировые цены на нефть продолжат расти и к середине апреля достигнут 150 долларов за баррель. К концу же второго месяца весны при сохранении нынешних негативных факторов, допустили эксперты, котировки Brent могут разогнаться до 180 долларов и выше.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
С начала войны в Иране глобальное предложение сырья сократилось на миллионы баррелей, а стоимость эталонной североморской марки увеличилась примерно на 50 процентов. В ходе биржевых торгов в четверг, 19 марта, сырьевые котировки превысили 115 долларов за баррель. К настоящему времени цены стабилизировались в районе 107,5 доллара.

Впрочем, на фоне массовых атак беспилотников по энергетической инфраструктуре ближневосточных стран и фактического прекращения судоходства в Ормузском проливе угроза новой волны роста мировых цен на нефть никуда не делась, подчеркивают эксперты. При наихудшем развитии событий на Ближнем Востоке, спрогнозировали аналитики Citigroup, сырьевые котировки смогут достичь 200 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok