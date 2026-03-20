Названо условие подорожания нефти до 180 долларов

Saudi Aramco: Нефть подорожает до $180 при долгой блокировке Ормузского пролива

К концу апреля 2026 года биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent может достичь отметки в 180 долларов в случае затяжной блокировки Ираном Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на прогноз аналитиков национальной энергокомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Если в обозримом будущем Иран не откажется от блокировки важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснили аналитики энергогиганта, дефицит нефти на глобальном рынке продолжит усиливаться. Это приведет к росту сырьевых котировок до 138-140 долларов к концу марта.

В случае затягивания кризиса в регионе, добавили эксперты, мировые цены на нефть продолжат расти и к середине апреля достигнут 150 долларов за баррель. К концу же второго месяца весны при сохранении нынешних негативных факторов, допустили эксперты, котировки Brent могут разогнаться до 180 долларов и выше.

С начала войны в Иране глобальное предложение сырья сократилось на миллионы баррелей, а стоимость эталонной североморской марки увеличилась примерно на 50 процентов. В ходе биржевых торгов в четверг, 19 марта, сырьевые котировки превысили 115 долларов за баррель. К настоящему времени цены стабилизировались в районе 107,5 доллара.

Впрочем, на фоне массовых атак беспилотников по энергетической инфраструктуре ближневосточных стран и фактического прекращения судоходства в Ормузском проливе угроза новой волны роста мировых цен на нефть никуда не делась, подчеркивают эксперты. При наихудшем развитии событий на Ближнем Востоке, спрогнозировали аналитики Citigroup, сырьевые котировки смогут достичь 200 долларов за баррель.