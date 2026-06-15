Появилось видео мощного уничтожения «Козака» ВСУ с живой силой российским дроном

Опубликовано видео мощного уничтожения «Козака» ВСУ с живой силой российским дроном

Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал кадры боевой работы российских пограничников. На видео запечатлено огневое поражение бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские бойцы пытались перебросить очередную штурмовую группу к линии боевого соприкосновения, однако на маршруте их движения дежурили операторы FPV-беспилотников. В результате удара бронемашина «Козак» была уничтожена вместе с находившейся в ней живой силой противника.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.