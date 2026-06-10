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21:22, 10 июня 2026Бывший СССР

Уничтожение склада БПЛА ВСУ российскими «Геранями» попало на видео

Опубликовано видео уничтожения склада БПЛА ВСУ российскими «Геранями»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

В результате удара объект уничтожен.

Ранее в сети опубликовали кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотников-камикадзе «Герань» по Харькову и Запорожью.

До этого было размещено видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000. Удар пришелся по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в городе Николаевке.

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