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21:50, 9 июня 2026Бывший СССР

Массированный налет «Гераней» на Харьков и Запорожье сняли на видео

Опубликовано видео массированного налета «Гераней» на Харьков и Запорожье
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотников-камикадзе «Герань» по Харькову и Запорожью. Видео разместил Telegram-канал «Труха Запоріжжя».

В городах слышны взрывы, над местами поражения поднимаются густые столбы дыма. Детали о пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщаются.

До этого было размещено видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000. Удар пришелся по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в городе Николаевке.

После появилось видео зачистки Константиновки и Дружковки бойцами ВС России.

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