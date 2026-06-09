Массированный налет «Гераней» на Харьков и Запорожье сняли на видео

Опубликовано видео массированного налета «Гераней» на Харьков и Запорожье

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент удара беспилотников-камикадзе «Герань» по Харькову и Запорожью. Видео разместил Telegram-канал «Труха Запоріжжя».

В городах слышны взрывы, над местами поражения поднимаются густые столбы дыма. Детали о пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщаются.

До этого было размещено видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000. Удар пришелся по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в городе Николаевке.

После появилось видео зачистки Константиновки и Дружковки бойцами ВС России.