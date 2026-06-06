Зачистка Константиновки и Дружковки бойцами ВС России попала на видео

Опубликовано видео зачистки Константиновки и Дружковки бойцами ВС России

Южная группировка войск на краматорско-дружковском направлении планомерно уничтожает бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освобождает территорию. Кадры опубликовал Telegram-канал U_G_M.

Разведывательные подразделения постоянно отслеживают перемещения украинских сил, артиллерия разрушает опорные пункты и укрепления, а FPV-дроны наносят точечные удары по живой силе.

В результате ежедневно противник теряет позиции и личный состав. По имеющимся данным, города Константиновка и Дружковка постепенно очищаются от присутствия ВСУ.

До этого было размещено видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000. Удар пришелся по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в городе Николаевке.