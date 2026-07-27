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02:30, 27 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина поверил надписи на бутылке шампуня и сильно пожалел об этом

«Лента.ру»: Американец убедился в лживости заверений на бутылке шампуня
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Noah / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Jeffrey_Friedl рассказал, как поверил надписи на бутылке шампуня и сильно пожалел об этом. Убедиться в лживости заверений производителя американцу удалось, когда он купал своего маленького сына.

«Когда ему было четыре или пять лет, он особенно сильно раскапризничался во время купания. Ребенок утверждал, что шампунь щиплет ему глаза. Но детский шампунь абсолютно нейтрален для слизистой, поэтому я был уверен, что это были капризы», — написал мужчина.

В ответ на настойчивые заверения малыша его отец взял бутылку с шампунем и капнул небольшое количество прямо себе в глаза. Последствия оказались неожиданными.

«Черт возьми, это было ужасно. Как будто меня обрызгали смесью лимонного сока, напалма и перцового баллончика. Не знаю, попалась ли нам бракованная бутылка или это просто неудачная марка, но было крайне больно», — описал свои страдания мужчина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как попытка принять расслабляющую ванну обернулась для нее длительными мучениями. Набрав воду, она решила добавить в нее эфирных масел.

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