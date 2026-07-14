Женщина попыталась принять ванну и одновременно почувствовала нестерпимые жар и холод

Пользовательница Reddit с ником Apprehensive-Tea2801 рассказала, как попытка принять расслабляющую ванну обернулась для нее длительными мучениями. Набрав воду, она решила добавить в нее эфирных масел.

«Мята! Обожаю этот запах, и у меня есть масло терапевтического качества. Как идеально! Но как только я добавила его в ванну, тут же пожалела! Я опустила руки в воду и потерла лицо. По нему моментально пробежал холодок, а глаза заслезились. Я поняла свою ошибку, вылезла из ванны, умылась мягким мылом и решила, что кризис предотвращен», — написала женщина.

Вернувшись в ванну, она поняла, что у нее, несмотря на очень теплую воду, мерзнут ноги. Спустя несколько минут ощущение распространилось на все тело. Женщине стало холодно: она начала спускать воду и одновременно включила горячий душ, чтобы смыть с себя остатки масла. В этот момент она одновременно начала «гореть и замерзать».

Около пяти раз промыв тело, она снова начала набирать ванну, но и на этом ее злоключения не закончились — горячая вода в доме закончилась. Ей пришлось сидеть в небольшой лужице, пока она снова не нагреется.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как попытка принять душ обернулась для нее катастрофой и позором перед спасателями. По ее словам, причиной беды стал нагревательный котел.