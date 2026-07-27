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Забота о себе
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03:00, 27 июля 2026Забота о себе

Раскрыт простой лайфхак для быстрого засыпания

Психолог Харрис: Чтобы уснуть, нужно вспоминать слова одной категории в алфавитном порядке
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: amenic181 / Shutterstock / Fotodom

Американский психолог, невролог Шелби Харрис подсказала простой лайфхак, который поможет быстро уснуть и избавиться от навязчивых мыслей. Ее метод раскрыло издание Yahoo.

Чтобы быстро уснуть, Харрис посоветовала придумать любую категорию предметов или явлений, а затем начать вспоминать слова которые входят в эту категорию, с одним уточнением: они должны идти в алфавитном порядке. Например, для категории «продукты» это могут быть слова «арбуз», «баклажан», «ветчина», «грибы» и так далее.

«Это одновременно достаточно скучно и достаточно увлекательно для того, чтобы не возбуждать другие части мозга», — объяснила принцип этого способа специалистка.

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Психолог уточнила, что ее лайфхак — это немного модифицированный вариант так называемой когнитивной перетасовки, метода, придуманного философом Люком П. Бодуэном в 1989 году. В оригинале Бодуэн рекомендовал дать загруженному мозгу нейтральную задачу: взять любое слово, а затем придумывать другие не связанные между собой слова так, чтобы они начинались на каждую из букв первого слова.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о неочевидных причинах частых пробуждений среди ночи. Людям, столкнувшимся с такой проблемой, он порекомендовал провериться на апноэ.

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