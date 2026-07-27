В Иране сделали предупреждение «нахлебнику в Киеве»

Аракчи: Удар «нахлебника в Киеве» по судну Ирана не останется без ответа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что удар «нахлебника в Киеве» по иранскому судну в Каспийском море не останется без ответа. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети X.

«В ходе разговоров с представителем ЕС Каллас (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас — прим. «Ленты.ру») и министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым я ясно дал понять, что то, что сделал этот нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа», — заявил он.

В той же публикации Аракчи выразил мнение, что Киев напал на иранское торговое судно по указанию Израиля, чтобы втянуть европейские страны в конфликт на Ближнем Востоке. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно.

Украина в субботу, 25 июля, атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате нападения на судне случился взрыв, не выжил один моряк.