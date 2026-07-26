В атаке Украины на иранское судно увидели израильский след

Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море по указанию Израиля, чтобы втянуть европейские страны в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в социальной сети X.
Дипломат обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на коммерческое судно Ирана.
Это вопиющее нарушение Устава ООН
25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате нападения на судне произошел взрыв.
После атаки власти Ирана заявили, что действие Украины не останется без ответа. «Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью», — отметил вице-спикер иранского парламента Али Никзад.