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19:41, 26 июля 2026 (обновлено: 19:48, 26 июля 2026)Мир

В атаке Украины на иранское судно увидели израильский след

Иран указал на израильский след в атаке Украины на судно в Каспийском море
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jim Hollander / Reuters

Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море по указанию Израиля, чтобы втянуть европейские страны в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в социальной сети X.

Дипломат обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на коммерческое судно Ирана.

Это вопиющее нарушение Устава ООН

Аббас Арагчиглава МИД Ирана

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате нападения на судне произошел взрыв.

После атаки власти Ирана заявили, что действие Украины не останется без ответа. «Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью», — отметил вице-спикер иранского парламента Али Никзад.

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