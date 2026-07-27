Мэр Демидов: В Белгороде ликвидированы возгорания после атаки ВСУ

В Белгороде ликвидированы возгорания, начавшиеся в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Он раскрыл, что украинские военные, среди прочего, ударили по двум жилым домам. Несмотря на потушенные пожары, жителям пока нельзя возвращаться в некоторые квартиры.

Также зафиксированы разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено, предварительно, более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью.

ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду в ночь на 27 июля. Налет длился более часа. На фоне этого в городе прогремели десятки взрывов. Пострадали 12 человек, в том числе двое детей.