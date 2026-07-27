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00:53, 27 июля 2026 (обновлено: 01:06, 27 июля 2026)Россия

ВСУ нанесли массированный удар по российскому городу

RusVesna: ВСУ атаковали Белгород, в городе прогремели десятки взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Белгороду. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, атака длится более часа. На фоне этого в городе прогремели десятки взрывов, также начались пожары.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В ночь на 25 июля Белгород и Белгородская область оказались под массированной атакой беспилотников ВСУ. В результате ударов пострадали люди, также сообщалось о повреждении многоквартирного дома в микрорайоне «Улитка».

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