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01:40, 27 июля 2026 (обновлено: 01:41, 27 июля 2026)Мир

Трамп похвастался американскими боеприпасами

WSJ: Трамп отказался признавать нехватку боеприпасов США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Военный сектор Соединенных Штатов не сталкивается с нехваткой боеприпасов, даже несмотря на сокращение их запасов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами The Wall Street Journal.

По словам президента США, этот фактор не стал проблемой, поскольку у его армии все еще достаточно снарядов.

«У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно», — считает Трамп.

Ранее лидер Америки поиздевался над собственными союзниками. На этот раз он прошелся по членам республиканской партии, которых упрекнул в отсутствии стержня. Он опубликовал картинку с обещанием вернуть его соратникам скелет.

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