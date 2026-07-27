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02:08, 27 июля 2026Из жизни

Учительница совратила трех учеников и собралась стать главой администрации

В США учительница с коллегой совратили трех 17-летних школьников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Santa Rosa County Sheriff's Office

В США разразился скандал вокруг бывшей учительницы из Флориды, которая совратила троих школьников, отсидела год в тюрьме и собралась стать главой администрации города. Об этом пишет New York Post.

Разбирательства начались после того, как 50-летнюю Эйприл Уотсон выдвинули на пост главы администрации городка Джей. Женщина проработала в мэрии семь лет, и летом горсовет должен был рассмотреть вопрос о ее повышении. Однако 18 июня в местной газете появилась статья, из которой жители города узнали, что в 2010 году Уотсон была осуждена за преступления в отношении детей.

Оказалось, что на протяжении четырех месяцев в 2007 году Уотсон вместе с другой учительницей регулярно занимались сексом с тремя 17-летними учениками. В 2010-м женщину осудили, она отбыла год в тюрьме, а в 2019-м устроилась на работу в администрацию. Однако о преступлениях Уотсон многие жители Джея узнали только после июньской статьи. Сотрудники мэрии знали о криминальном прошлом Уотсон, но не афишировали его.

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Разразился скандал, на фоне которого выяснилось, что Уотсон нарушила правила регистрации для лиц, совершивших преступления сексуального характера. Оказалось, что с 29 мая по 5 июня она отдыхала в кемпинге недалеко от города, однако не сообщила в полицию о временной смене места жительства. В итоге женщину под давлением общественности отстранили от работы в администрации, а затем арестовали. Ей может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начался суд над бывшей учительницей, которая совратила и четыре года насиловала ученика. Преступления женщина совершала в 1990-х годах.

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