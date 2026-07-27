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02:46, 27 июля 2026 (обновлено: 02:51, 27 июля 2026)Россия

Россиянам назвали количество выходных в 2027 году

Юрист Петкилев: Россиян в 2027 году ожидает 118 выходных дней
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские граждане, находящиеся на пятидневке, будут отдыхать 118 дней в следующем году. Об этом журналистам РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

«По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней», — подметил эксперт. Он напомнил, что предварительное число выходных дней на предстоящий год содержится в проекте производственного календаря, который традиционно готовит Министерство труда РФ.

Финальный вариант календаря, где будут прописаны выходные, праздничные и рабочие дни, сделают осенью. Пока эти подсчеты носят предварительный характер и могут быть изменены. Впрочем, успокаивает Петкилев, существенных нововведений в календаре ждать не стоит.

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30 апреля Минтруд РФ обнародовал эскиз производственного календаря на 2027 год. В нем указаны даты праздников, рабочих и выходных дней, а также переносов выходных. Согласно проекту, в следующем году россиян ждет 247 рабочих дней. Также предварительно озвучено, какие дни будут предпраздничными, а значит уже сейчас есть понимание, в какие числа смены для работающих на пятидневке будут сокращены.

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