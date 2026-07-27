Путин заявил, что Россия ответила на развязанную киевским режимом войну

Киев развязал войну на Украине, Москва только ответила на конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками.

Он также подчеркнул, что руководство Украины пошло против юго-восточной части страны, которая всегда ориентировалась на Россию. «Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада», — указал Путин.

Заявления об украинском руководстве

Российский лидер отметил, что руководство соседней республики все передралось и переругалось, «как пауки в банке». «Делят деньги, которые украли у украинского народа, либо крадут у своих западных спонсоров, делят и друг друга изживают со свету, бегут за границу, прячутся, опять возвращаются и так далее. Какое же там единство?» — задался он вопросом.

Также президент РФ выразил уверенность, что Украина рано или поздно утратит западные земли. Он напомнил, что западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина. Также Путин подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но та решила пойти на конфронтацию с Москвой. «Они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине "нетитульной нацией", что вообще чушь, бред собачий», — сказал глава Кремля.

Путин высказался, что специальная военная операция (СВО) на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Он подчеркнул, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.

Враг будет разбит, и победа будет за Россией

Владимир Путин президент России

Сроки окончания СВО

Если Россия переключится на изолирование Украины от помощи Запада, то СВО закончится достаточно быстро. Такое условие назвал военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что перерезание логистики могло бы сыграть ключевую роль в истощении ресурсов ВСУ. По его мнению, в подобных условиях Украина продержится около трех месяцев. После этого промышленность и экономика республики начнут рушиться, а возможность сопротивляться наступлению ВС России пропадет к зиме.

Удар ВС РФ по Киеву. Архивное фото Фото: Gleb Garanich / Reuters

В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался, что СВО закончится тогда, когда «террористическая организация Украина» будет полностью ликвидирована. «Когда мы выйдем на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, тогда прекратят накачивать Киев оружием», — добавил он. При этом эрудит признался, что не может сказать, когда это произойдет, поскольку против РФ сражается весь Североатлантический альянс. Однако, убежден он, Россия в любом случае рано или поздно одержит победу.

Ранее Путин назвал условия и сроки окончания СВО. Он отметил, что завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».