Вассерман: Конфликт закончится, когда террористическую организацию Украина ликвидируют

Специальная военная операция (СВО) закончится тогда, когда «террористическая организация Украина» будет полностью ликвидирована. Такое условие завершения спецоперации «МК» назвал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Когда мы выйдем на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, тогда прекратят [накачивать киевских боевиков оружием]. То есть до тех пор, пока террористическая организация Украина не ликвидирована полностью, противник будет ее очень старательно использовать против нас», — заявил он.

При этом эрудит признался, что не может сказать, когда это произойдет, поскольку против РФ сражается весь Североатлантический альянс. Однако, убежден он, Россия в любом случае рано или поздно одержит победу.

Ранее Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией. Эрудит напомнил, что именно Польша создала Украину как концепцию, еще в XIX веке стремясь оторвать южнорусские земли от России, а Румыния также не прочь вернуть контроль над Карпатами.