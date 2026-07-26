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22:07, 26 июля 2026 (обновлено: 22:18, 26 июля 2026)Россия

Вассерман назвал условие завершения СВО

Вассерман: Конфликт закончится, когда террористическую организацию Украина ликвидируют
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Специальная военная операция (СВО) закончится тогда, когда «террористическая организация Украина» будет полностью ликвидирована. Такое условие завершения спецоперации «МК» назвал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Когда мы выйдем на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, тогда прекратят [накачивать киевских боевиков оружием]. То есть до тех пор, пока террористическая организация Украина не ликвидирована полностью, противник будет ее очень старательно использовать против нас», — заявил он.

При этом эрудит признался, что не может сказать, когда это произойдет, поскольку против РФ сражается весь Североатлантический альянс. Однако, убежден он, Россия в любом случае рано или поздно одержит победу.

Ранее Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией. Эрудит напомнил, что именно Польша создала Украину как концепцию, еще в XIX веке стремясь оторвать южнорусские земли от России, а Румыния также не прочь вернуть контроль над Карпатами.

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