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15:01, 5 июля 2026Россия

Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины

Депутат ГД Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией. Его слова приводит aif.ru.

Ранее эксперт Станислав Крапивник заявил, что Польша и Румыния терпеливо ждут распада Украины, чтобы забрать себе ее части. В частности, Польша может претендовать на территории Западной Украины, включая Луцк, Львов и Волынь.

Вассерман ответил на это старым анекдотом: «Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: "Действительно он все это съест?" На что служитель отвечает: "Съесть-то он съест, да кто же ему даст?"»

Вассерман напомнил, что именно Польша создала Украину как концепцию, еще в XIX веке стремясь оторвать южнорусские земли от России, а Румыния также не прочь вернуть контроль над Карпатами. Однако, по его словам, реализовать эти планы им не дадут.

«Польский историк, политик, а под конец жизни еще и священник Валериан Калинка в 1864 году публично заявил следующее: "Да, нам полякам за несколько веков оккупации части русских земель так и не удалось сделать этих русских поляками, а теперь, когда эти земли у нас снова отняли русские, попробуем хотя бы добиться, чтобы жители этих земель перестали быть русскими". С тех пор и добиваются», — заключил Вассерман.

В начале 2026 года Европу уличили в готовности пойти на раздел Украины. По словам немецкого политолога Александра Рара, при этом продолжится конфликт с Москвой, поскольку Россия всегда была врагом для Европы.

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