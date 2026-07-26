Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:55, 26 июля 2026 (обновлено: 07:07, 26 июля 2026)Бывший СССР

Раскрыто решение командования ВСУ из-за колоссальных потерь в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ перебросят подразделения насильно мобилизованных в Харьковскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь перебрасывает военнослужащих из тыловых районов в Харьковскую область. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область из тыловых районов подразделения 24-й ОМБр (отдельной механизированной бригады — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил собеседник агентства.

Данное формирование укомплектовано насильно мобилизованными украинцами, добавил представитель силовых структур.

Ранее пленный украинский боец Илья Лурин рассказал, что мобилизованных военнослужащих ВСУ обучали в основном обращению с советским вооружением, тогда как с иностранными образцами знакомили лишь по макетам. При этом тех, кто выражал недовольство направляли в штурмовые подразделения на передовую, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Группа иностранных туристов застряла на Эльбрусе. При спуске погибли пять человек. Что известно на данный момент?
    В США сделали мрачный прогноз для Украины после ударов по Одессе
    Российский регион подвергся массированному налету ВСУ в ночь на 26 июля
    Автомобилистам рассказали о влиянии типа привода на расход топлива
    Раскрыто решение командования ВСУ из-за колоссальных потерь в Харьковской области
    В Сумской области в июле более 30 мобилизованных солдат ВСУ умерли от небоевых потерь
    На Украине загорелась могила известного хасидского раввина
    На Западе начали массово обращаться к магии из-за стагнации рынка труда
    Стало известно о неспособности Украины восстановить энергогенерацию до необходимого уровня
    Десятки зайчат выпустили в парке «Лосиный остров»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok