Раскрыто решение командования ВСУ из-за колоссальных потерь в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ перебросят подразделения насильно мобилизованных в Харьковскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь перебрасывает военнослужащих из тыловых районов в Харьковскую область. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область из тыловых районов подразделения 24-й ОМБр (отдельной механизированной бригады — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил собеседник агентства.

Данное формирование укомплектовано насильно мобилизованными украинцами, добавил представитель силовых структур.

Ранее пленный украинский боец Илья Лурин рассказал, что мобилизованных военнослужащих ВСУ обучали в основном обращению с советским вооружением, тогда как с иностранными образцами знакомили лишь по макетам. При этом тех, кто выражал недовольство направляли в штурмовые подразделения на передовую, добавил он.