Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:31, 11 июля 2026Бывший СССР

Пленный рассказал о подготовке ВСУ мобилизованных

Пленный Лурин: В ВСУ не учили мобилизованных работе с западным оружием, показывали макеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали в основном обращению с советским вооружением, тогда как с иностранными образцами знакомили лишь по макетам. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский военнослужащий Илья Лурин.

При этом тех, кто выражал недовольство направляли в штурмовые подразделения на передовую.

По словам Лурина, на полигоне отсутствовала иностранная военная техника. Подготовка проводилась только с автоматами Калашникова и ручными гранатами, а остальное вооружение показывали лишь на учебных макетах, которые фактически были обычными муляжами.

«Калашников — АКМ, гранаты были, РГД-5, а все остальное чисто в макетах. То есть из боевого оружия, прямо чтобы учиться — два раза кидали гранаты и стреляли с АКМ», — рассказал он.

Ранее вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал о пытках и издевательствах над россиянами. Ванин, в частности, вспомнил о выжигавших на лицах пленных трезубец солдатах ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о планомерном уничтожении АЗС между Киевом и Черниговом
    Сибига раскритиковал возможное смягчение 21-го пакета санкций Евросоюза
    Пленный рассказал о подготовке ВСУ мобилизованных
    Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером
    В российском регионе перевернулся междугородний автобус
    Внук де Голля призвал Европу заключить союз с Россией
    Четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов
    В МИД Турции оценили перспективы переговоров с Россией по С-400
    В Сербии заявили о кризисе в Европе из-за российских энергоресурсов
    Академик назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok