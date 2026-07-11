Пленный рассказал о подготовке ВСУ мобилизованных

Пленный Лурин: В ВСУ не учили мобилизованных работе с западным оружием, показывали макеты

Мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучали в основном обращению с советским вооружением, тогда как с иностранными образцами знакомили лишь по макетам. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский военнослужащий Илья Лурин.

При этом тех, кто выражал недовольство направляли в штурмовые подразделения на передовую.

По словам Лурина, на полигоне отсутствовала иностранная военная техника. Подготовка проводилась только с автоматами Калашникова и ручными гранатами, а остальное вооружение показывали лишь на учебных макетах, которые фактически были обычными муляжами.

«Калашников — АКМ, гранаты были, РГД-5, а все остальное чисто в макетах. То есть из боевого оружия, прямо чтобы учиться — два раза кидали гранаты и стреляли с АКМ», — рассказал он.

Ранее вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал о пытках и издевательствах над россиянами. Ванин, в частности, вспомнил о выжигавших на лицах пленных трезубец солдатах ВСУ.