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19:29, 31 июля 2026Путешествия

Пассажиры одной из лучших авиакомпаний мира застряли на 10 часов в самолете

The Sun: Пассажир Emirates упал в обморок из-за жары и сломавшегося кондиционера
Елизавета Гринберг (редактор)

Более сотни пассажиров одной из лучших авиакомпаний мира — Emirates — застряли на 10 часов в самолете, один из них упал в обморок из-за жары и сломавшегося кондиционера. Подробностями истории и кадрами делится издание The Sun.

Инцидент произошел в аэропорту Ханчжоу (Китай). Туда из-за шторма перенаправили рейс из Дубая (ОАЭ), изначально лайнер, на борту которого находилось 373 пассажира, должен был сесть в Шанхае.

Командир корабля планировал переждать плохую погоду в воздушной гавани и взлететь в ближайшее время, поэтому путешественников не выпускали из самолета. Вскоре летному составу пришлось покинуть борт, чтобы не превысить строгую норму отработанных часов. Прибытие нового экипажа задерживалось из-за непогоды.

Уточняется, что ситуация осложнилась после того, как в три часа утра в салоне перестал работать кондиционер. К самолету вызвали экстренные службы, люди умоляли выдать им воду. Известно, что как минимум один мужчина упал в обморок — его и панику попутчиков видно на опубликованных кадрах.

В четыре часа утра новый экипаж прибыл к самолету. Однако почти сразу пилоты объявили о некой серьезной технической проблеме, и спустя 10 часов на земле и 17 — проведенных в самолете, командир корабля объявил, что рейс отменен. Emirates выразила извинения пассажирам и предоставила им отель и билеты на поезд до Шанхая.

Ранее пассажиры Ryanair на два часа застряли в самолете в 40-градусную жару. На борту плакали дети.

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