Законность сдачи жилья в аренду «только славянам» оценили

Юрист Хаминский: Требование о национальности при сдаче жилья в аренду незаконно

Требование о национальности арендатора при сдаче жилья нарушает Конституцию и является незаконным. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru».

«Основной закон гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы и национальности. Подобные требования в объявлениях подпадают под признаки [дискриминации] и могут повлечь привлечение к административной ответственности», — объяснил эксперт.

Он добавил, что требование «без детей» носит другой характер. С юридической точки зрения подобная практика не считается дискриминацией, а рассматривается как специальное условие, которое в праве предусмотреть собственник для обеспечения сохранности имущества. При этом появление в семье арендаторов ребенка не является основанием для автоматического расторжения договора.

«Ребенок, вселяясь в квартиру к родителям, приобретает равное с ними право пользования жилым помещением, и его выселение невозможно без предоставления другого жилья. Стороны должны обсудить подобные обстоятельства в преддоговорный период. Запретить третьим лицам рожать детей арендодатель не вправе», — пояснил Хаминский.

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