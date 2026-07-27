Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:13, 27 июля 2026Экономика

Названы самые доступные для арендаторов с животными города России

«Циан»: Арендаторам с животными легче всего найти квартиру во Владивостоке
Виктория Клабукова

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Арендатору с животными легче всего снять квартиру во Владивостоке. Города России, где снисходительнее всего относятся к арендаторам с питомцами, РИА Новости назвали в «Циане».

Как показало исследование сервиса, самыми дружелюбными к питомцам арендодателями оказались жители Владивостока — там с животными разрешают проживать 73 процентам рантье. Второе место в рейтинге компании заняла Казань с 57 процентами. Это единственные города России, где доля таких квартировладельцев перевалила за половину. Менее лояльно, но все же положительно к арендаторам с животными относятся в Ярославле (49 процентов), Новосибирске (47 процентов), Сочи (42 процента), Москве и Уфе (по 41 проценту).

В среднем по России жить в квартире с питомцами разрешают около 29 процентам наймодателей, причем за последний год этот показатель поднялся на 4 процентных пункта. Такая тенденция, по мнению аналитиков, демонстрирует возросшую конкуренцию среди арендодателей. Вследствие расширения предложения в 2026 году квартировладельцам все чаще приходится смягчать требования, чтобы найти жильцов. При этом квартиры, где допускается проживать с питомцами, сдаются дешевле, поскольку, по статистике, они чаще располагаются в более старых хрущевках, сталинках и дореволюционных домах и предлагают более простой ремонт, чтобы не беспокоиться насчет порчи имущества.

Ранее стало известно о спаде спроса на аренду элитного жилья. За год интерес к премиальной недвижимости снизился на 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Перебрал с дозой на выходных». В России почти неделю обсуждают заявления Зеленского о новой мобилизации. Что отвечают власти
    Россиянам напомнили о праве на компенсацию за застрявший лифт
    Раскрыт укравший чужого ребенка на детской площадке под видом родственника мужчина
    Названы способные долететь от Ирана до Украины ракеты
    Песков заявил о вынесенных уроках из периода взаимодействия с Западом
    В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Пашиняна
    Известного ведущего не стало в 85 лет
    Россиян предупредили об опасности домашних цветов
    В Кремле раскрыли проблему новых санкций для Запада
    Производитель оперативной памяти стал самой дорогой компанией Китая
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok