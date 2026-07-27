Названы самые доступные для арендаторов с животными города России

«Циан»: Арендаторам с животными легче всего найти квартиру во Владивостоке

Арендатору с животными легче всего снять квартиру во Владивостоке. Города России, где снисходительнее всего относятся к арендаторам с питомцами, РИА Новости назвали в «Циане».

Как показало исследование сервиса, самыми дружелюбными к питомцам арендодателями оказались жители Владивостока — там с животными разрешают проживать 73 процентам рантье. Второе место в рейтинге компании заняла Казань с 57 процентами. Это единственные города России, где доля таких квартировладельцев перевалила за половину. Менее лояльно, но все же положительно к арендаторам с животными относятся в Ярославле (49 процентов), Новосибирске (47 процентов), Сочи (42 процента), Москве и Уфе (по 41 проценту).

В среднем по России жить в квартире с питомцами разрешают около 29 процентам наймодателей, причем за последний год этот показатель поднялся на 4 процентных пункта. Такая тенденция, по мнению аналитиков, демонстрирует возросшую конкуренцию среди арендодателей. Вследствие расширения предложения в 2026 году квартировладельцам все чаще приходится смягчать требования, чтобы найти жильцов. При этом квартиры, где допускается проживать с питомцами, сдаются дешевле, поскольку, по статистике, они чаще располагаются в более старых хрущевках, сталинках и дореволюционных домах и предлагают более простой ремонт, чтобы не беспокоиться насчет порчи имущества.

Ранее стало известно о спаде спроса на аренду элитного жилья. За год интерес к премиальной недвижимости снизился на 10 процентов.