Intermark: Спрос на аренду элитного жилья в России снизился на 10 %

По итогам первого полугодия 2026 года спрос на аренду элитной недвижимости в России снизился на 10 процентов год к году. О том, что россияне отвернулись от одного типа жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Intermark Городская Недвижимость».

При этом в июне спрос вырос на 17 процентов в месячном выражении. Отмечается, что в этом году спрос стал разнообразнее. Доля квартир с двумя спальнями за год снизилась с 41 до 30 процентов, доля квартир с одной выросла с 20 до 25 процентов, а доля квартир с тремя спальнями — с 20 до 27 процентов.

Эксперты также зафиксировали рост предложения — в июня 2026-го оно оказалось на четверть больше, чем в июне 2025 года. Динамика обусловлена переездом многих арендаторов в собственное жилье, дорогой арендой и сокращением числа арендаторов из регионов, которые теперь ищут более дешевые квартиры.

Ранее сообщалось, что в августе долгосрочная аренда жилья в России может подорожать на четыре-семь процентов по сравнению с июлем. Согласно прогнозам, следующий месяц окажется самым дорогим для арендаторов.