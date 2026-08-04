Slovo: Обострение конфликта Зеленским может плохо обернуться для Европы

Обострение конфликта со стороны президента Украины Владимира Зеленского может плохо обернуться для всей Европы. Об этом предупредило словацкое издание Slovo.

«В наступившем году Зеленский перешел в нападение, которое влечет очень серьезные последствия, а они затронут нас всех на европейском субконтиненте. (...) Никто не хочет вслух порассуждать о том, каким может быть и будет ответ. Или воинствующие субъекты думают, что русские все стерпят?» — задается вопросом издание.

Как утверждает Slovo, обострение конфликта Киевом является очень опасным шагом. Авторы материала обратили внимание, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские нефтеперерабатывающие заводы способствуют возникновению парникового эффекта. Издание назвало удивительным, что ни одна экологическая организация еще не выпустила заявление о том, насколько Зеленский поспособствовал повреждению озонового слоя.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Европу в халатности и заявил, что страны Североатлантического альянса должны делиться с постсоветской страной технологиями по производству ракет. Об этом украинский лидер заявил после удара Вооруженных сил (ВС) России по Киеву.