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00:10, 5 августа 2026 (обновлено: 00:11, 5 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно об уничтожении крупных складов на Украине

RusVesna: Крупные склады на Украине попали под удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России начали уничтожать крупные склады на Украине. Под удар попали сразу несколько известных брендов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Огненный вал прокатился по Днепропетровску: уничтожены крупные склады украинских производителей товаров повседневного спроса, шоколада и мороженого. Среди них — склад шоколадной продукции Millennium», — говорится в публикации.

Также была поражена продукция украинского производителя мороженого «Ласунка». Помимо этого, уничтожен крупный склад, где хранилась продукция брендов «Фрекен Бок», Smile, PRO service, Novita, Vortex, Eventa и ЛайKit, сообщают военкоры.

Ранее под удар ВС РФ в нескольких регионах Украины попали склады, где хранили технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, близ Одессы был нанесен комбинированный удар по логистическим объектам — в результате атаки ракет и дронов поражены в том числе складские комплексы.

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