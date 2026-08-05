Назван неожиданный фактор ухудшения здоровья полости рта

FOH: Депрессия и тревожность могут ухудшать состояние полости рта

Психическое состояние может влиять не только на настроение, но и на здоровье полости рта. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Frontiers in Oral Health (FOH).

Ученые проанализировали данные 650 взрослых, оценив выраженность симптомов депрессии, тревожности и качество жизни, связанное со здоровьем полости рта. Для этого использовались международно признанные опросники PHQ-9, GAD-7 и OHIP-14.

Результаты показали, что чем сильнее были выражены симптомы депрессии и тревожности, тем хуже участники оценивали состояние своих зубов и десен, а также влияние проблем с полостью рта на повседневную жизнь. Наиболее сильная связь наблюдалась при тяжелой депрессии и тяжелой тревожности. Кроме того, более низкие показатели здоровья полости рта чаще встречались у людей старше 45 лет и участников со средним уровнем семейного дохода.

По мнению ученых, стоматологам стоит учитывать психологическое состояние пациентов, а оценка тревожности и депрессии может стать частью комплексного подхода к профилактике и лечению заболеваний полости рта.

Ранее ученые выяснили, что жевательные конфеты с полезными бактериями уменьшают кровоточивость десен.