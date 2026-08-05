Врачи назвали пять скрытых признаков опасного нарушения сна

Пульмонолог Пол: Дневная усталость и утренние головные боли могут говорить об апноэ

Пульмонолог Суман Пол и сомнолог Брук Джадд рассказали, какие пять скрытых дневных признаков могут говорить об опасном нарушении сна — апноэ, то есть внезапной остановке дыхания. Их врачи назвали в беседе с Parade.

Первым симптомом апноэ, который проявляется днем, Пол назвал сильную усталость. Он объяснил, что из-за частых остановок дыхания во сне человек не может полноценно восстановиться. Кроме того, из-за апноэ может появиться головная боль по утрам: ее провоцирует вызванный остановками дыхания дефицит кислорода. Помимо этого, апноэ может снижать либидо и у мужчин, и у женщин.

Джадд добавил, что эта проблема также может провоцировать днем сонливость и мозговой туман. «Иногда это сильная сонливость, доходящая до такой степени, что кто-то может непреднамеренно заснуть во время разговора или за рулем», — предупредила врач. В материале также отметили, что у людей с апноэ может повышаться кровяное давление.

Врачи подчеркнули, что игнорировать апноэ нельзя. По словам докторов, оно провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает риск болезни Паркинсона и деменции.

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