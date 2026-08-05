Онищенко заявил, что риск распространения инфекции со взрывной диареей в РФ маловероятен

Завоз в Россию циклоспороза — «взрывной» диареи — маловероятен. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что число поездок россиян в Соединенные Штаты значительно сократилось. Кроме того, у России и США нет товарных обменов, тем более пищевой продукцией, добавил Онищенко.

Собеседник агентства добавил, что род паразитов, который вызывает взрывную диарею, может встречаться в тропическом и субтропическом климате.

Ранее доктор Тэйлор Уоллес, генеральный директор Think Healthy Group и приглашенный доцент Школы нутрициологии Университета Тафтса заявил, что главную угрозу представляют зараженные продукты питания. Он отметил, что распространение болезни за пределы США будет зависеть от географии поставок салата, который стал источником инфекции.