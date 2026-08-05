В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик. С каким призывом выступила организация после гибели четырех детей?

В ООН после атаки ВСУ на Геленджик призвали оградить мирных людей от опасности

Стороны конфликта на Украине должны принимать все возможные меры, чтобы оградить мирное население от опасности. С таким призывом выступила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо, комментируя атаку украинских войск на Геленджик.

Она добавила, что в УВКПЧ собирают и верифицируют сообщения, касающиеся атаки беспилотников в Архипо-Осиповке. Уртадо указала, что в ведомстве «располагают информацией» еще об одной атаке в Московской области утром 4 августа.

На атаку также отреагировали в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). В организации упомянули удар украинского беспилотника рядом с детской площадкой в Белгородской области, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. «Дети имеют право на безопасность в тех местах, где они живут и играют, где бы они ни находились», — заявили в ЮНИСЕФ.

Нападения, в результате которых гибнут и получают ранения дети, должны прекратиться ЮНИСЕФ

При атаке на Геленджик погибли дети

В селе Архипо-Осиповка, что под Геленджиком, из-за падения обломков дронов погибли семь человек. Четверо из них — дети. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Эти данные подтвердила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям», — заявила она.

Она отметила, что еще трое детей находятся в больнице. По информации омбудсмена, одному ребенку сделали операцию, еще двух с осколочными ранениями начали обследовать. Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке на данный момент составляет 58 человек.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заявила, что находится на связи с уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае Сергеем Мышаком и при необходимости окажет всю необходимую помощь людям, которых затронула трагедия.

Мы фиксируем все факты и свидетельства, связанные с этим и аналогичными преступлениями киевского режима. Мир должен знать правду Яна Лантратова Уполномоченный по правам человека при президенте РФ

ВСУ ударили рядом с детской площадкой

В Белгородской области украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. В результате атаки погибла 13-летняя девочка. Временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев выразил соболезнования родителям ребенка.

Также при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две девочки семи и девяти лет, их госпитализировали. Мария Львова-Белова сообщила, что они получили множественные осколочные ранения.