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02:11, 5 августа 2026 (обновлено: 02:13, 5 августа 2026)Мир

Премьер Британии собрался улучшить жилищные условия преступников

Новый премьер Британии Бернем объявил о «самой масштабной» программе строительства тюрем
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем дал обещание по модернизации исправительных учреждений. Речь идет о воплощении самой масштабной со времен Викторианской эпохи (1837-1901 годы — прим. «Ленты.ру») программы строительства новых тюрем, написал политик в соцсети Х.

По словам Бернема, к 2031 году британские власти планируют создать 14 тысяч новых мест для заключенных. Он уже дал поручение министру юстиции найти и другие способы увеличения вместимости тюрем.

Назначенный глава кабинета министров успел отметиться тем, что ушел в отпуск спустя две недели работы на новой должности. Активная работа парламента встала: заседания перестали проводить на время отдыха премьера. Канцелярия Бернема не стала уточнять, когда он вернется к исполнению своих обязанностей, и куда он отправится вместе с семьей.

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