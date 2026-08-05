Премьер Британии собрался улучшить жилищные условия преступников

Новый премьер Британии Бернем объявил о «самой масштабной» программе строительства тюрем

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем дал обещание по модернизации исправительных учреждений. Речь идет о воплощении самой масштабной со времен Викторианской эпохи (1837-1901 годы — прим. «Ленты.ру») программы строительства новых тюрем, написал политик в соцсети Х.

По словам Бернема, к 2031 году британские власти планируют создать 14 тысяч новых мест для заключенных. Он уже дал поручение министру юстиции найти и другие способы увеличения вместимости тюрем.

Назначенный глава кабинета министров успел отметиться тем, что ушел в отпуск спустя две недели работы на новой должности. Активная работа парламента встала: заседания перестали проводить на время отдыха премьера. Канцелярия Бернема не стала уточнять, когда он вернется к исполнению своих обязанностей, и куда он отправится вместе с семьей.