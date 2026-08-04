Новый премьер Британии ушел в отпуск через две недели работы

Telegraph: Премьер Британии Бернем ушел в отпуск спустя две недели работы

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем отправился в отпуск всего лишь после двух недель работы на новой должности. Об этом сообщает газета The Telegraph, ссылаясь на представителя его канцелярии.

«Энди Бернем уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра», — сказано в материале. Уточняется, что заседания парламента не проводятся, пока премьер-министр отсутствует. При этом Бернем продолжает поддерживать связь с чиновниками, а правительство страны работает в обычном режиме.

В канцелярии не стали уточнять, на сколько дней Бернем отправился в отпуск и куда он отправится вместе с семьей.

Бернем занял пост премьер-министра Великобритании 20 июля.