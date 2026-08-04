В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40 процентов от заработка

В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40 процентов от заработка

Размер страховой пенсии по старости предложили закрепить на уровне не ниже 40 процентов от среднего заработка человека за последний год перед его выходом на пенсию. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

«Законопроектом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию», — следует из документа.

Уточняется, что в том случае, если назначенная пенсия будет ниже указанного порога, пенсионеру будет полагаться доплата, благодаря которой размер выплат достигнет 40 процентов от утраченного заработка.

Ранее сообщалось, что с 1 августа накопительная пенсия будет пересчитана — она увеличится на 17,3 процентов.