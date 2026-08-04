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04:16, 4 августа 2026Экономика

В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40 процентов от заработка

В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40 процентов от заработка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Размер страховой пенсии по старости предложили закрепить на уровне не ниже 40 процентов от среднего заработка человека за последний год перед его выходом на пенсию. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

«Законопроектом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию», — следует из документа.

Уточняется, что в том случае, если назначенная пенсия будет ниже указанного порога, пенсионеру будет полагаться доплата, благодаря которой размер выплат достигнет 40 процентов от утраченного заработка.

Ранее сообщалось, что с 1 августа накопительная пенсия будет пересчитана — она увеличится на 17,3 процентов.

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