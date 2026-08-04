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05:12, 4 августа 2026 (обновлено: 05:16, 4 августа 2026)Мир

В МИД оценили идеи Запада по урегулированию на Украине

Замглавы МИД Галузин: Россия пока не слышит конструктивных идей Запада по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Замглавы МИД России Михаил Галузин прокомментировал инициативы западной стороны по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На полях III Российско-казахстанского медиафорума Галузин оценил идеи Запада по урегулированию на Украине и подчеркнул, что Россия пока не слышит конструктивных предложений.

«Наоборот, порой та сторона "взбивается" на ультимативную тональность, вообразив себе, что [сработает] та война на истощение, та гибридная война, которую они пытаются вести против России, в том числе экономическими методами, а именно методами нечестными, нацеленными на то, чтобы добиться экономических преимуществ за счет недобросовестной конкуренции и злоупотребления влиянием на международные финансовые институты и инструменты», — подчеркнул он.

Ранее Галузин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что западные партнеры Украины должны осознавать необходимость конструктивного диалога.

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