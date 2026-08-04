В МИД оценили идеи Запада по урегулированию на Украине

Замглавы МИД Галузин: Россия пока не слышит конструктивных идей Запада по Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин прокомментировал инициативы западной стороны по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

На полях III Российско-казахстанского медиафорума Галузин оценил идеи Запада по урегулированию на Украине и подчеркнул, что Россия пока не слышит конструктивных предложений.

«Наоборот, порой та сторона "взбивается" на ультимативную тональность, вообразив себе, что [сработает] та война на истощение, та гибридная война, которую они пытаются вести против России, в том числе экономическими методами, а именно методами нечестными, нацеленными на то, чтобы добиться экономических преимуществ за счет недобросовестной конкуренции и злоупотребления влиянием на международные финансовые институты и инструменты», — подчеркнул он.

Ранее Галузин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что западные партнеры Украины должны осознавать необходимость конструктивного диалога.