В МИД оценили идеи Запада по урегулированию на Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин прокомментировал инициативы западной стороны по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.
На полях III Российско-казахстанского медиафорума Галузин оценил идеи Запада по урегулированию на Украине и подчеркнул, что Россия пока не слышит конструктивных предложений.
«Наоборот, порой та сторона "взбивается" на ультимативную тональность, вообразив себе, что [сработает] та война на истощение, та гибридная война, которую они пытаются вести против России, в том числе экономическими методами, а именно методами нечестными, нацеленными на то, чтобы добиться экономических преимуществ за счет недобросовестной конкуренции и злоупотребления влиянием на международные финансовые институты и инструменты», — подчеркнул он.
Ранее Галузин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что западные партнеры Украины должны осознавать необходимость конструктивного диалога.