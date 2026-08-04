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05:19, 4 августа 2026Россия

Над Ленобластью сбили шесть беспилотников

Дрозденко: Над территорией Ленинградской области сбиты шесть БПЛА

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал чиновник.

На территории региона была объявлена воздушная опасность, об отбое пока не сообщалось.

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией России, ранее отчитались в Минобороны РФ. Дроны были поражены в период с 08:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

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