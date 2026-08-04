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05:59, 4 августа 2026Наука и техника

Пользователей призвали отказаться от покупки смартфонов

Android Authority: 2026-й назвали худшим годом для покупки смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания Android Authority предостерегли пользователей от покупки смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы медиа отметили, что из-за кризиса памяти и других факторов производители смартфонов начали очень сильно экономить на устройствах, из-за чего новые модели практически не отличаются от предшественников. «Тяжелые годы уже бывали, но 2026-й пока что называют одними из самых скучных и неинтересных с точки зрения релиза смартфонов», — говорится в заметке.

В качестве примера специалисты привели новые устройства. Так, вышедший недавно Google Pixel 10a оказался практически идентичен по характеристикам прошлогоднему Pixel 9a: «Непонятно, зачем Google вообще выпускала этот телефон». Новый Motorola Razr 2026 получил меньше памяти — в сравнении с предшественником, а Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+ стали практически неотличимы от моделей серии Galaxy S25. В этой связи журналисты призвали пользователей отказаться от покупки новых смартфонов в этом году.

По словам авторов медиа, сейчас большинство смартфонов имеет поддержку обновлениями в течение 6-7 лет. Из этого они сделали вывод, что нет смысла, как раньше, менять аппарат раз в один, два или три года. При этом авторы Android Authority не верят, что производители телефонов будут выпускать устройства реже — они уверены, что никто не решится на такую смелость.

В начале августа журналисты издания How-To Geek посоветовали не покупать новые смартфоны. Они заметили, что цены на устройства заметно выросли из-за кризиса, но сами гаджеты качественно почти не изменились.

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