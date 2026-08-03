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07:00, 4 августа 2026Забота о себе

Названы способные испортить оральный секс продукты

Врач Кезия Джой посоветовала перед близостью отказаться от слишком жирной пищи
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: RESTOCK images / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты перед оральным сексом лучше не употреблять, так как они могут вызвать неприятный запах изо рта, дискомфорт или проблемы с пищеварением. Об этом рассказали врач-консультант Кезия Джой, коуч по вопросам секса и интимных отношений Аннет Бенедетти и диетолог Карен Тодд в беседе с HuffPost.

Эксперты советуют отказаться от блюд с большим количеством чеснока и лука, а также от слишком жирной пищи. По их словам, такие продукты способны испортить впечатление от близости из-за стойкого запаха или тяжести в желудке. «Лучше выбирать легкую еду, после которой вы будете чувствовать себя комфортно», — отметила Кезия Джой.

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Бенедетти отметила, что влияние пищи на запах или вкус выделений не доказано. Тем не менее она посоветовала перед близостью воздерживаться от спаржи, так как она придает телу специфический запах, который может испортить ощущения. Также стоит ограничить употребление алкоголя, сигарет и кофе. Тодд пояснила, что они меняют восприятие вкусовых рецепторов, а спиртное к тому же провоцирует обезвоживание, которое провоцирует рост числа потенциально опасных бактерий во рту.

Ранее сексолог Сара Берри рассказала о набирающем популярность фетише на ягодичные складки. По ее словам, интерес к этой форме эротических фантазий растет на протяжении последних двух лет.

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