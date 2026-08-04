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Из жизни
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08:00, 4 августа 2026Из жизни

Строители сообщили о полтергейсте в масонской часовне

В масонской часовне Великобритании поселился полтергейст
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stephen Richards / Wikimedia

В Великобритании строители и волонтеры, работающие в масонской часовне Клифтон-Холл в Беркенхеде, пожаловались на полтергейст, который питает слабость к воде. Об этом сообщает Metro.co.uk.

По словам смотрителя часовни Джеффа Форшоу, однажды вечером они с дочерью услышали в здании громкий шум, похожий на наполнение ванны водой. Звук доносился сверху. Когда смотритель крикнул, звук мгновенно прекратился. Позже в подвале за ними захлопнулась дверь пожарного выхода. Перед этим они никак не могли ее открыть, пока она внезапно не поддалась сама без видимой причины. Его дочь утверждает, что слышала в часовне звук старой музыкальной шкатулки. Позже о нем также рассказали охотники за привидениями, которые приехали в Клифтон-Холл, чтобы провести расследование.

Один из волонтеров, ранее скептически относившийся к паранормальным явлениям, пересмотрел свои взгляды после того, как в подвале кто-то сильно толкнул его в плечо, хотя рядом никого не было. Повар местной столовой якобы также пережил несколько странных случаев: тяжелая крышка от кастрюли сама собой слетела с места, ключи от здания прилетели к нему через всю комнату, а однажды он увидел силуэт человека, смотрящего на него из окна, хотя в здании никого не было.

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Клифтон-Холл был построен в 1845 году. С 1920-х годов он служит масонским храмом.

Ранее охотник за привидениями Андрей Шевелев рассказал, как за ним с кладбища пришел полтергейст и терроризировал его в съемной квартире. Призрак якобы долгое время мучил его, передвигая вещи и издавая разные звуки.

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