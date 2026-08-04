СК нашел тело российского подростка после смертельного купания в реке

В Бурятии следователи нашли тело 17-летнего подростка, пропавшего в реке Хилок

В Бурятии следователи нашли 17-летнего подростка после купания в реке Хилок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, тело юноши нашли в реке ниже по течению. Спасатели достали его из воды. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в болоте в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли мертвую трехлетнюю девочку.

Вместе с семьей она прилетела из Казани на каникулы. 15 июля родственники девочки пошли в магазин, оставив ее с братом и знакомыми родителей на площадке. Однако через некоторое время дошкольница пропала из виду. Позже выяснилось, что она убежала в лес и утонула в болоте.