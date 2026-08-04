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Силовые структуры
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09:04, 4 августа 2026 (обновлено: 09:13, 4 августа 2026)Силовые структуры

СК нашел тело российского подростка после смертельного купания в реке

В Бурятии следователи нашли тело 17-летнего подростка, пропавшего в реке Хилок
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Бурятии следователи нашли 17-летнего подростка после купания в реке Хилок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, тело юноши нашли в реке ниже по течению. Спасатели достали его из воды. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в болоте в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли мертвую трехлетнюю девочку.

Вместе с семьей она прилетела из Казани на каникулы. 15 июля родственники девочки пошли в магазин, оставив ее с братом и знакомыми родителей на площадке. Однако через некоторое время дошкольница пропала из виду. Позже выяснилось, что она убежала в лес и утонула в болоте.

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