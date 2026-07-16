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10:51, 16 июля 2026Россия

В болоте в Санкт-Петербурге нашли мертвую трехлетнюю девочку

РЕН ТВ: В болоте в Санкт-Петербурге нашли мертвую трехлетнюю девочку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В болоте в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли мертвую трехлетнюю девочку. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

Как выяснили журналисты, семья ребенка прилетела из Казани на каникулы. 15 июля родственники девочки пошли в магазин, оставив ее с братом и знакомыми родителей на площадке. Однако через некоторое время дошкольница пропала из виду.

В результате девочку без признаков жизни нашли волонтеры. По данным источника телеканала, она убежала в лес и утонула в болоте.

Ранее в Ленинградской области пропала 12-летняя школьница. 2 июля девочка ушла за грибами из СНТ и не вернулась. Позже ее обнаружили в лесу без признаков жизни.

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