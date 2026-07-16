РЕН ТВ: В болоте в Санкт-Петербурге нашли мертвую трехлетнюю девочку

В болоте в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли мертвую трехлетнюю девочку. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

Как выяснили журналисты, семья ребенка прилетела из Казани на каникулы. 15 июля родственники девочки пошли в магазин, оставив ее с братом и знакомыми родителей на площадке. Однако через некоторое время дошкольница пропала из виду.

В результате девочку без признаков жизни нашли волонтеры. По данным источника телеканала, она убежала в лес и утонула в болоте.

Ранее в Ленинградской области пропала 12-летняя школьница. 2 июля девочка ушла за грибами из СНТ и не вернулась. Позже ее обнаружили в лесу без признаков жизни.

