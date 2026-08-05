Раскрыта цель визита главы Минобороны Британии в Киев

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что Стритинг прибыл с целью лучше понять потребности страны перед зимой и ускорить военную поддержку. Он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства Евгением Хмарой.

Ранее председатель парламентской группы по Украине в палате общин Алекс Собел заявил, что Великобритания увеличивает военную помощь Украине. По его словам, Лондон передаст Киеву лицензии на генераторы помех Stone Cloak, что позволит Украине производить их в больших масштабах.