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22:10, 5 августа 2026 (обновлено: 22:17, 5 августа 2026)Мир

Раскрыта цель визита главы Минобороны Британии в Киев

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев
Уэз Стритинг

Уэз Стритинг . Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что Стритинг прибыл с целью лучше понять потребности страны перед зимой и ускорить военную поддержку. Он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства Евгением Хмарой.

Ранее председатель парламентской группы по Украине в палате общин Алекс Собел заявил, что Великобритания увеличивает военную помощь Украине. По его словам, Лондон передаст Киеву лицензии на генераторы помех Stone Cloak, что позволит Украине производить их в больших масштабах.

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