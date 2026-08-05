«Зенит» обыграл «Балтику» в матче группового этапа Кубка России со счетом 1:0

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче группового этапа Кубка России со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче зрители увидели на четвертой минуте. Его забил бывший защитник «Балтики» Кевин Андраде.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали три очка и заняли второе место в группе С Кубка России. «Балтика» осталась на четвертой позиции в этом квартете.

Ранее 16-летний футболист Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории Спартака. Он отличился в кубковом матче с Оренбургом, в котором красно-белые выиграли со счетом 5:1. Полех забил в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трех дней, по этому показателю он побил рекорд, ранее принадлежавший Жано Ананидзе.