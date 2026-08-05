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22:19, 5 августа 2026 (обновлено: 22:26, 5 августа 2026)Спорт

В ФИФА оценили идею провести финал ЧМ-2030 в Марокко

В ФИФА опровергли информацию о проведении финала ЧМ-2030 в Марокко
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: РИА Новости / Нафис Сиразетдинов

В Международной федерации футбола (ФИФА) оценили идею провести финал ЧМ-2030 в Марокко. Об этом сообщает журналист Аранча Родригес в Х.

«Утверждение о том, что президент ФИФА дал какие-либо обещания в отношении организации финала чемпионата мира по футболу-2030, ложно и вводит в заблуждение. ФИФА примет решение в надлежащее время», — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА Джанни Инфантино пообещал Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) провести в стране финал чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку на предстоящих в марте 2027-го выборах на пост главы организации. В среду Инфантино собрал в столице Марокко Рабате своих ключевых сотрудников на совещание. Он пытается убедить различные национальные ассоциации выступить с заявлениями в его поддержку.

Ранее в Испании призвали не проводить матчи ЧМ-2030 в Марокко. Эта инициатива связана с мигрантским кризисом в Сеуте. В конце июля этот испанский автономный город, расположенный на средиземноморском побережье Северной Африки, подвергся массовому нашествию нелегальных мигрантов из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что в страну проникли 72 тысячи нелегалов, из них 70 тысяч уже вернулись на родину.

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