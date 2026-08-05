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22:25, 5 августа 2026 (обновлено: 22:35, 5 августа 2026)Мир

Немецкий министр призвал проверить основания для запрета АдГ через суд

Глава Минфина Германии Клингбайль призвал проверить законность запрета АдГ через суд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал проверить основания для запрета через суд оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он в статье для газеты Zeit назвал это «демократическим долгом».

Он сделал это заявление на фоне высоких рейтингов АдГ в преддверии региональных выборов в Германии. Также ранее было обнародовано открытое письмо более тысячи немецких юристов, они потребовали от властей рассмотреть вопрос о запрете этой партии.

«Сейчас необходимо серьезно проверить, имеются ли условия для возбуждения процедуры запрета в федеральном конституционном суде», — подчеркнул министр финансов.

По его словам, в случае подтверждения правовых оснований процедура запрета АдГ станет не просто вариантом, а «демократическим долгом по защите Германии».

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе началось расследование, результатом которого может стать запрет общеевропейской партии «Европа суверенных наций» (ESN), куда входит немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Для оценки соблюдения партией ценностей объединения будет создан так называемый независимый комитет выдающихся деятелей.

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