Rapporteur: В ЕС могут запретить партию ESN за несоблюдение европейских ценностей

В Европейском союзе началось расследование, результатом которого может стать запрет общеевропейской партии «Европа суверенных наций» (ESN), куда входит немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АДГ). Об этом сообщило издание Rapporteur со ссылкой на источники.

«Два бывших высокопоставленных чиновника примут участие в беспрецедентном расследовании, цель которого — установить, следует ли запретить партию ESN на европейском уровне за нарушение ценностей ЕС», — следует из публикации.

Для оценки соблюдения партией ценностей объединения будет создан так называемый «независимый комитет выдающихся деятелей», куда войдут представители от Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовит секретный план против «земель-предательниц», которые могут помешать переброске сил НАТО на восток. Согласно имеющимся данным, немецкие власти боятся, что АдГ может помешать передвижению союзных войск через восточные федеральные округа.